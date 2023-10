Niederlage gegen Viersen II Torwarttrainer Böcken als tragische Figur beim Rheydter SV

Auch sein Cheftrainer Michael von Amelen konnte sich nicht so recht erklären, weshalb „wir nie so richtig ins Spiel gefunden haben. Wir haben defensiv recht gut gestanden, nach vorne hin lief nichts. Deshalb ging auch der Sieg der Viersener in Ordnung“. Dem schloss sich sein Pendant Tobias Beier an, der einen „hochverdienten Erfolg“ seiner Elf sah. „Jetzt müssen wir die Punkte beim Polizei SV am nächsten Spieltag holen“, sagte von Amelen. Viersen trifft am Freitag auf Rheindahlen.