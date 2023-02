Verdienter 3:0-Sieg über RW Venn Rheydter SV dreht nach der Pause mächtig auf

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein zwar körperlich betontes, aber dennoch faires Spiel. Rheydts Aufwand zahlte sich in der 58. Minute aus: Murat Ok köpfte den Ball zum 1:0 in die Maschen des Venner Tores, er war per Freistoß-Flanke von Bilal Ok bedient worden. Dieser Treffer schien im Spiel der Rheydter der Knotenlöser gewesen zu sein. Knapp vier Minuten später war es Hassan El Hage, auf Vorlage von Durukan Celik, der auf 2:0 für den „Spö“ erhöhte.