Auswärtssieg in A-Liga Rheindahlen gewinnt „Kampfspiel“ gegen Schelsen

„Uns hat heute die Cleverness gefehlt. Als wir in Unterzahl waren, haben wir uns noch einige gute Chancen herausgespielt, und eigentlich auch besser gespielt als mit elf Mann. Rheindahlen hat am Ende allerdings verdient gewonnen“, so Niebel, der nach Spielende von einem „merkwürdigen Gekicke“ sprach. Für Schelsen richtet sich der Blick durch die dritte Saisonniederlage erst einmal nach unten. „Jetzt müssen wir langsam zulegen und weiterkommen“, sagt Schelsens Coach. In der kommenden Woche folgt für ihn und seine Mannschaft das Auswärtsspiel bei Aufsteiger BW Wickrathhahn. Der SC Rheindahlen empfängt dagegen die zweite Mannschaft von Odenkirchen.