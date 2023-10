Viele Tore im A-Liga-Duell Knapper Sieg im Topspiel

Betrachtet man die vergangenen Spielzeiten, ist diese Konstellation an der Spitze ein wenig überraschend. Der Polizei SV, letzte Saison noch mittendrin im Abstiegskampf, weilte vor Anpfiff auf dem dritten Tabellenplatz. Der SC Rheindahlen hatte in den Jahren zuvor ebenfalls gegen den Abstieg kämpfen müssen, war aber vergangene Saison lange Zeit ein Mitbewerber um den Aufstieg in die Bezirksliga und stand jetzt auf Rang vier. In einem sehr intensiven Spiel erzielten beide Teams reichlich Tore, am Ende gewann Rheindahlen mit 4:3, entsprechend ihrem Tabellenplatz vor dem Spiel.