Topspiel der Kreisliga A Punkteteilung zwischen Red Stars und Türkiyemspor

Meistens ist es Usus in einer Spitzenbegegnung, sich erst einmal langsam in das Spiel hinein zu finden und eventuelle Schwachstellen beim Gegner ausfindig zu machen. Nicht jedoch in diesem Spiel, denn beide Teams agierten von Anpfiff an offensiv, ohne jedoch die Defensive zu vernachlässigen. Bereits in der 4. Spielminute hatten die Red Stars ihre erste Möglichkeit zur Führung, doch Serhii Tsoi verzog beim Abschluss. Andrej Ferderer folgte vier Minuten später mit einem Fehlversuch, als er alleine auf Torhüter Arda Akkas zulief – der Abschluss endete erneut neben dem Gehäuse.