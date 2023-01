Polizei SV schöpft Hoffnung im Abstiegskampf Positive Wende auf den letzten Drücker

Das war gut

Kuralay führt die gelungene Integration der vielen neuen Spieler an. Zudem seien immer wieder A-Jugendliche in die erste Mannschaft eingeworfen worden. „Mit ihrem Schwung haben sie der ersten Mannschaft gutgetan“, sagt der Trainer, der ebenfalls die A-Jugend im Verein betreut. Und letztendlich freut es Kuralay auch, wie sich die Mannschaft aus dem Tal der Niederlagen herausgearbeitet hat: „Die Trainingsbeteiligung war immer hoch und die Jungs fleißig. Sie haben sich dafür nur lange nicht am Sonntag belohnt“, sagt Kuralay und fügt an: „Wir hatten zuvor jede Woche eine andere Mannschaft, erst gegen Ende fand sich ein Team. Die Abläufe wurden besser, auch die Körpersprache.“ Das gilt auch für die Offensive, in der sich der PSV in den vergangenen Spielen ein deutliches Plus an Torchancen herausspielte.