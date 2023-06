„Haben uns viele nicht zugetraut“ Der Polizei SV ist eine Mannschaft im Wachstum

Nach der Hinrunde galt der Blick mit Rang zwölf zwangsläufig auch der Abstiegszone. Nach der Winterpause setzte sich der PSV jedoch direkt mit zwei Siegen gegen den SV Schelsen (2:0) und Viktoria Rheydt (3:1) unten ab. Es folgten zwar auch deutliche Niederlagen gegen die Red Stars (1:5), Türkiyemspor (1:5) oder dem Rheydter SV (2:7), die Mannschaft fiel allerdings nicht mehr in ein Ergebnisloch wie noch in der Hinrunde, als der PSV in acht Spielen in Serie ohne Dreier blieb. Weitere Siege gab es gegen Neersbroich (4:0), Venn (2:0) und zum Saisonabschluss gegen Hehn (2:1). In Summe holte der Polizei SV sechs Punkte mehr als in der Hinrunde. „Wir konnten den Schwung aus einer guten Wintervorbereitung mitnehmen. Unsere Entwicklung in der Rückrunde war schon phänomenal. Die Jungs haben an sich gearbeitet, der Verein hat einen großen Schritt gemacht. Damit haben wir die nötigen Punkte geholt“, sagt Kuralay. Mit fünf Toren und fünf Assists in neun Spielen erwies sich zudem Winterneuzugang Justin Kuhlen als wertvolle Ergänzung im Kader.