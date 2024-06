Saisonfazit Polizei SV Junges Team mit Luft nach oben

„Es fehlt bei den ganz jungen Spielern noch die nötige Erfahrung, wie man ein Spiel mal verzögert oder auch schnell macht. Gerade die erfahrenen Spieler lassen hier öfters mal ihren Einfluss vermissen“, sagt Kuralay zu den Defiziten, die es in Zukunft abzustellen gilt. Auch sei er mit der Torbilanz unzufrieden. „Wir schießen zu wenig Tore und kassieren hinten noch zu viele. Es kann nicht angehen, dass wir vier Tore schießen müssen, um ein Spiel mal erfolgreich abzuschließen“, so der Übungsleiter weiter, der damit die knappe Bilanz von 73:66 Toren anspricht. „Das ist für einen Tabellenvierten offensiv zu wenig und defensiv zu viel. Daran werden wir in Zukunft verstärkt arbeiten“, so Kuralay weiter.