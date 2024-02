Hinrundenbilanz Polizei SV  Junges Team mit Stärken in der Fremde

Die Hinserie lief gut, entsprechend ist es bei Kuralay Jammern auf hohem Niveau: „Mir missfällt die Anzahl der zugelassenen Tore. Auch im Abschluss könnten wir deutlich besser dastehen.“ Bemerkenswert sei dagegen die Heimschwäche. Vier Siegen stehen fünf Niederlagen gegenüber. „Manches Mal scheint es so, als wirken die Spieler überheblich, insbesondere nach Auswärtserfolgen“, sagt Kuralay und fügt als weiteren Verbesserungspunkt an: „Bei Standards sind wir noch viel zu anfällig. Auch das muss in Zukunft besser werden.“