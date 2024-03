Fußball-Kreisliga A Polizei SV gewinnt „Verfolgerduell“ gegen Hehn

Beide Trainer hatten schon vor Spielbeginn Personalsorgen und konnten nicht ihre priorisierte Formation aufs Spielfeld schicken. Am besten kamen die Gäste mit dem Problem klar und zeigte schon hier, wer die besser bestückte Reservebank aufwies. Der PSV übernahm das Kommando über Ball und Tempo. Hehn konnte hier nur reagieren. Trotzdem dauerte es eine halbe Stunde, bis Justin Kuhlen den Tabellendritten mit 1:0 in Führung brachte. Ausgangspunkt war eine Freistoßvariante von der rechten Seite: Der Ball wurde zunächst Richtung Grundlinie gespielt, von dort wurde eine scharfe Flanke in den Strafraum auf den Elfmeterpunkt geschlagen, wo ein PSV-Spieler abzog und Kuhlen das Spielgerät mit der Hacke unhaltbar im Tor unterbrachte. Kuhlen war auch für das 2:0 des PSV verantwortlich, als er einen Konter nach Vorlage von Adel Hanifa zum Halbzeitstand abschloss (35.). Hehns Torsten Müller war nach Spielende mit dem Auftreten seiner Elf im ersten Abschnitt überhaupt nicht zufrieden.