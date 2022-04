Fußball-Kreisliga  : Personalnot hält Wickrath nicht auf

Fußball-Kreisliga TuS Wickrath schlägt Fortuna Mönchengladbach mit 3:0.

TuS Wickrath ist das Maß der Dinge in dieser Saison der A-Liga. Fortuna Mönchengladbach konnte dennoch mit berechtigten Hoffnungen auf etwas Zählbares in das Duell mit dem noch ungeschlagenen Ligaprimus gehen: Gleich auf sieben Stammkräfte in der Startelf musste TuS-Coach Dirk Horn verzichten – darunter Spieler wie Stratege Dennis Richter (angeschlagen), Goalgetter Christian Engels (Erkältung) oder der ebenfalls angeschlagene Stürmer Blessing Agyapong. Doch Wickrath hat eine gute und nicht zu unterschätzende Reservebank, von der jeder einen fast gleichwertigen Ersatz darstellt. Das zeigte sich auch gegen Fortuna.

Die ersten beiden Chancen im Spiel gingen auf das Konto von Niek Gabriel Mäder, der beim TuS anstelle von Richter die Kapitänsbinde trug. In der neunten Minute traf er nur den Außenpfosten, zwei Minuten später ging sein Distanzschuss über das Tor. Nach fast zwanzig Minuten Leerlauf ohne nennenswerte Chancen erzielte Wickrath nach einer Freistoß-Variante die vermeintliche Führung, die aber wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde (33.). Kurz darauf blockte die Fortuna-Verteidigung eine Direktabnahme von Wickraths Dennis Coenen. In der 37. Minute zeigte Fortunas Torhüter Lars Weidmann eine kurze Schwäche, als er eine Flanke falsch einschätzte und diese unterlief.

In der 38. Minute ging Wickrath dann tatsächlich in Führung: Nach einem sehenswerten Spielzug erzielte Yahya Yilmaz das 1:0. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel hatte Fortuna die erste Torchance, ein Abschluss nach einem Freistoß verfehlte abgefälscht das Tor.

Nach fünf Minuten in der zweiten Hälfte nutzte Phil Engels einen Fehler in der Fortuna-Abwehr und hob den Ball über Weidmann hinweg zum 2:0 ins Tor (50.). Nach genau einer Stunde Spielzeit hatte auch Wickraths Torhüter Tim Hamacher seine Glanztat, als er den Einschlag reaktionsschnell verhinderte. Auch in der 71. Minute war Hamacher auf dem Posten und konnte zur Ecke klären. Per direktem Freistoß erzielte Niek Gabriel Mäder in der 78. Minute den 3:0-Endstand. Kurz darauf kam auch Richter zu einigen Einsatzminuten und zeigte gleich dreimal seine Klasse, aber Tore fielen keine mehr.