Neun-Tore-Spektakel gegen Concordia Viersen : Die Offensive der Red Stars läuft bereits auf Hochtouren

Fußball-Kreisliga Die Red Stars Mönchengladbach schenken dem A-Liga-Aufsteiger Concordia Viersen neun Tore ein und feiern so den fünften Sieg im fünften Spiel. Ein Red-Stars-Akteur erzielte beim Kantersieg binnen 22 Minuten einen lupenreinen Hattrick.

„Wir haben heute drei wichtige Punkte geholt, viele Tore geschossen und keins kassiert, trotzdem war der Gegner gut und hat zum Teil mit acht oder neun Spielern verteidigt“, ordnete Mönchengladbachs Trainer Marat Surtebayev das Spiel seines Teams ein. Sah das Spiel zu Beginn noch recht offen aus, nahm es bereits nach zehn Minuten einen anderen Lauf, Andrej Ferderer hatte früh zum 1:0 für die Gastgeber eingeschossen. Zwar versuchten die Concorde dagegenzuhalten, doch scheiterten an dieser Aufgabe. Insbesondere Andrej Ferderer bekamen die Gäste gar nicht in den Griff. Bis zur Pause schoß die Nummer 48 der Red Stars noch zwei weitere Tore (28./35.) und erzielte somit einen lupenreinen Hattrick.

In der zweiten Hälfte ging es mit den Kräfteverhältnissen weiter: Die Gastgeber agierten, die Gäste reagierten. Rasch erhöhte die Surtebayev-Elf durch Ismail Begani, in Minute 49 und 59 auf 5:0. Trotz des hohen Rückstandes war den Blau-Weißen immerhin der Kampfgeist nicht abzusprechen. Dies sah auch Andreas Harmes, Vorsitzender der Viersener, so und sagte in der Nachlese zum Spiel: „Die Red Stars waren heute besser als wir und werden sicherlich um den Aufstieg in der Kreisliga A mitspielen. Dennoch ist der Sieg für meine Begriffe zu hoch ausgefallen, unsere Spieler haben nicht schlecht gespielt, brauchen aber noch Zeit, um sich an die A-Liga zu gewöhnen“.