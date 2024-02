A-Ligist verkündet Vollzug Odenkirchen hat seine Trainersuche beendet

„Wir haben viele Gespräche geführt. Es gab natürlich ein Anforderungsprofil, wer für uns grundsätzlich in Frage käme und bei einem Gespräch mit Thomas hat sich schnell ein positives Bauchgefühl entwickelt“, sagt Odenkirchens Sportlicher Leiter Damian Schriefers. Placzek bringe das mit, was die Mannschaft brauche, der sie fordere. Doch nicht nur inhaltlich habe er überzeugt. „Das Zwischenmenschliche war ausschlaggebend bei ihm. Und wir haben wieder einen Trainer gefunden, der mit einer sehr hohen Begeisterung und Motivation an die Aufgabe herangehen wird“, begründet Schriefers die Entscheidung. Dazu passe er zur Mannschaft. Mit der etwas überraschenden Personalie Placzek, der zuletzt eher im benachbarten Kreis Heinsberg etabliert war, entschied sich Odenkirchen für eine solide Lösung, nicht für den großen Namen.