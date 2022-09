Sieg im Spitzenspiel : Odenkirchen verdrängt Red Stars von der Tabellenspitze

Fußball-Kreisliga A Im Spiel um die Tabellenspitze gewinnt die SpVgg Odenkirchen am Freitagabend mit 2:0 gegen die Red Stars. Vor allem die Effizienz der Odenkirchener ist am Ende entscheidend.

Zu Spielbeginn übernahmen die Red Stars gleich das Kommando und kamen bereits nach zwei Minuten zur ersten Chance, doch Eugen Schröders Flanke fand im Sechszehner keinen Abnehmer. Schröder musste anschließend in der 8. Minute verletzungsbedingt durch Arthur Mehl ersetzt werden. Aber auch Odenkirchen versteckte sich nicht: Ein Kopfball von Jason Krüer ging an die Latte. Es gab weitere Chancen für die Gastgeber. Tobias Kamper fand in Stars-Torhüter Moritz Nick seinen Meister (17.), Krüers Schuss aus zwölf Metern landete in der dritten Etage (31.). Die Odenkirchener Führung in der 42. Minute kam dank der tatkräftigen Unterstützung der Gäste zustande, da die Red Stars im Mittelfeld den Ball an Kamper verloren und dieser auf dem Weg zum Tor nur Begleitschutz erhielt. Torhüter Nick versuchte noch, den Winkel zu verkürzen, kam aber an den Flachschuss ins lange Eck nicht mehr heran. Die Red Stars waren eigentlich die spielbestimmende Mannschaft in der ersten Halbzeit, Odenkirchen nutzte dagegen die sich bietende Chance konsequent aus.