Deutlicher Sieg gegen Neersbroich Odenkirchen schießt sich für das Gipfeltreffen mit Lürrip warm

Das Chancenplus blieb im Anschluss auf Odenkirchener Seite. Zunächst scheiterte Thomas Tümmers an Lodes, um dann eine Zeigerumdrehung später Mehmet-Kaan Ilgörmez so in Szene zu setzen, dass dieser den Torhüter umspielte und auf 2:0 erhöhte (27.). Kurz vor der Pause kam dann auch Neersbroich zu guten Chancen: Marvin el-Awir prüfte Paul Breitewischer, wenig später stoppte Odenkirchen einen weiteren Angriff in höchster Not.