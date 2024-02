Hinrundenbilanz SpVg Odenkirchen II Zwischen Familie und Kreisliga A

Schriefers, der in einigen Spielen trotz fortgeschrittener 38 Jahre selbst auflief, hätte sich bessere Ergebnisse seiner „Zweiten“ erhofft. „Hier ist das Torverhältnis entscheidend, es ist richtungsweisend, wenn du die schlechteste Abwehr hast“, betont er. In der Tat hatte Odenkirchen II mit 62 Gegentoren den deutlich höchsten Wert aller A-Ligisten in den ersten 17 Spielen. Am Ende gehe es aber um die Punkte, deswegen fordert Schriefers: „Wir haben 17 Punkte. Wenn wir in den verbleibenden Spielen noch mal 17 holen, halten wir die Klasse.“ Wofür allerdings nur noch 13 Spiele Zeit bleiben, schließlich sind bereits zwei Partien in der Rückrunde gespielt. „Wir wollen die 50:50-Spiele gewinnen“, fordert Schriefers.