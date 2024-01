Hinrundenbilanz SpVg Odenkirchen „Wir haben den Aufstieg in der eigenen Hand“

Bei nur einer Niederlage kann man keinen Hehl draus machen, dass „wir in erster Linie sehr glücklich sind. Die Punkteausbeute ist bemerkenswert“, staunt auch Schriefers. Bis zum 14. Spieltag und der 0:1-Niederlage gegen SV Lürrip behielt man in der Liga eine weiße Weste. Damit hätten die Verantwortlichen nicht gerechnet, so Schriefers. Wenn man als Tabellenführer schon 15 Punkte Vorsprung auf Platz drei hat, sollte doch der Aufstieg nur noch Formsache sein, oder? Doch in dieser Komfortsituation befinden sich die 05/07er nicht. Denn der ärgste Verfolger Lürrip sitzt den Jungs von der Beller Mühle nur zwei Punkte dahinter im Nacken. „Der absolute Aufstiegsfavorit sind wir nicht. Unterschätzt die Konkurrenz nicht“, blickt Schriefers mit Respekt nach Norden, weiß aber: „Wir haben es in der eigenen Hand.“ Einige hochklassige Neuzugänge mit Erfahrung aus höheren Ligen, wie Semir Purisevic und Marcel Kalski schlugen in der Hinrunde auf Anhieb ein, die Schwarz-Gelben sind bei der Konkurrenz gefürchtet.