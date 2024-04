RSV gegen PSV Zwei zufriedene Teams trotz Nullnummer

Kuralay wollte trotz erneuten Umbaus der Startformation dem RSV sein Spiel aufzwingen. „Der Spö spielt mit dem Ball mit einer Dreierabwehrkette, gegen den Ball mit einer Fünferkette. Das heißt, dass wir bei Balleroberung ganz schnell versuchen werden, vor das gegnerische Tor und somit auch zu Abschlüssen zu kommen“, lautete die Vorgabe an sein Team. Und seine Spieler schienen hingehört zu haben, denn in der ersten Halbzeit kam der PSV einige Male in aussichtsreiche Position. Aber häufig dauerte es zu lange, den Abschluss zu finden. So ging es ohne Tore in die Kabine.