Deutlicher Heimsieg gegen Wickrathhahn Neersbroich geht mit Kantersieg in die Winterpause

Bereits früh fiel die 1:0-Führung für die Gastgeber. Sebastian Heymanns brachte die Schwarz-Gelben nach sieben Minuten per sehenswerten Freistoß in den Winkel mit 1:0 in Front. Im Anschluss dauerte es jedoch, bis weitere Tore fielen – ein Kantersieg lag noch nicht zwingend in der Luft. Erst in der 38. Minute erhöhte Maximilian Nowas nach einer Ecke auf 2:0 und Jonas Hüsges baute diese Führung bis zum Halbzeitpfiff auf 3:0 aus (46.+1).