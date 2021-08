Im ersten Spiel der Kreisliga-Saison : Mühevoller Arbeitssieg für Red Stars Mönchengladbach

Fußball-Kreisliga Der Mitfavorit für den Aufstieg in der Kreisliga tat sich beim 2:0 über den Polizei SV Mönchengladbach lange schwer. Die Tore für Red Stars fielen erst spät in der Partie.

Stars-Trainer Marat Surtebayev musste wegen zahlreicher Verletzungen in seinem Kader auf einige A-Junioren zurückgreifen, aber auch sein Gegenüber Marco Saremba konnte nicht auf einen vollzähligen Kader bauen. Deshalb war es eine ruhige Anfangsphase, in der nur der PSV mit Rene Kapell in der achten Minute mit der ersten Torchance ein wenig für Aufsehen sorgte. Ansonsten war es bis dato eine recht ereignislose Veranstaltung. Ein erstes Zeichen vom Gastgeber erfolgte in der 26. Minute, als Arthur Mehl mit seinem Kopfball knapp das Tor verfehlte. Das war anscheinend der Hallo-Wach-Effekt für beide Seiten, nun etwas mehr in die Offensivbemühungen zu investieren. Kapells Schuss wurde im letzten Moment zur Ecke geklärt (30.). Mehl versuchte es aus der Distanz – drüber (33.). Erneut Mehl, der einen Eckball an den Außenpfosten schnibbelte (37.). Kurz vor dem Pausenpfiff des sehr guten Schiedsrichters Angelo Kreft stand Ilja Lichtenwald blank vor dem PSV-Torhüter Leon Vosen, der nur noch den Ball an den Querbalken klatschen hörte.