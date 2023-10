Trennung beim A-Ligisten Michael von Amelen nicht mehr Trainer beim Rheydter SV

Sportlich läuft es für den RSV in der A-Liga derzeit ernüchternd. Mit nur drei Siegen aus zehn Spielen und insgesamt zehn Zählern liegt die Mannschaft auf Position elf nur knapp vor der Abstiegszone. „Wir haben nicht erwartet, dass wir so wenig Punkte haben“, sagt Horsch. Am vergangenen Spieltag, der letzten Partie unter Leitung von von Amelen, gab es zwar ein achtbares 3:6 gegen Ligaprimus Odenkirchen – in Summe war es trotzdem die dritte Niederlage in Serie. „Wir wussten, dass nun zwei Spiele anstehen, wo wir punkten müssen, das war uns alles bewusst. Im Vorstand war Ruhe, aber wir machen uns natürlich selbst Druck“, so Horsch weiter. Am Wochenende trifft der Rheydter SV auf Tabellenschlusslicht Giesenkirchen.