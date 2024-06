Überraschende Trennung Marc Gülzow tritt als Trainer in Wickrathhahn zurück

Damals stand die Mannschaft als Aufsteiger mit 23 Punkten aus 17 Partien auf einem beachtlichen siebten Tabellenplatz, in der Vorsaison feierte man zudem die Meisterschaft in der Kreisliga B. Doch in den folgenden Wochen und Monate schlich sich eine Ergebniskrise ein, insgesamt blieb die Mannschaft zwölf Spiele in Serie ohne Sieg – und befand sich plötzlich in Abstiegsgefahr.