Saisonbilanz 1. FC Viersen II In der Rückrunde wie entfesselt

Unter Trainer Moreira waren die Verbesserungen unübersehbar. Insbesondere in der Offensive trat die Mannschaft teilweise entfesselt auf, so gab es einen 6:1-Sieg gegen Schelsen, ein 5:1 gegen Giesenkirchen und ein 9:1-Erfolg gegen Wickrathhahn. Auch den spätere Tabellendritte, die Sportfreunde Neersbroich, besiegte man 3:1. Kassierte man in der Hinrunde noch 17 Gegentore mehr als eigene Treffer (26:43), drehte sich dieses Verhältnis in der Rückrunde zu einem positiven Torverhältnis von 48:28. „Die Mannschaft hat in der Rückrunde alles gegeben. Die Jungs waren willig und haben ihr Wort gehalten“, sagt Moreira, der von einer überragenden Rückrunde sprach. Auch defensiv lief es in der zweiten Saisonhälfte deutlich besser.