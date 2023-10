Umkämpftes Duell Lürrip siegt trotz Unterzahl gegen Hehn

Den zweiten Abschnitt ging Hehn aggressiver an und konnte in der 67. Minute durch Moritz Püplichhuysen auf 1:2 verkürzen. Lürrips Tim Scharmukschnis sah in der 73. Minute zudem glatt Rot. Allerdings kam Lürrip auch in Unterzahl zu einem weiteren Treffer, diesmal durch Lüpges (79.), der zum Endstand von 3:1 aus Sicht der Gäste einnetzte.