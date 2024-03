Aufstiegskampf bleibt spannend Lürrip macht’s souverän und deutlich in Wickrathhahn

Die erste Viertelstunde war es ein ausgesprochen ausgeglichenes Spiel. Erst ein technisch hervorragend herausgespielter Führungstreffer von Michael Bohnen in der 15. Minute änderte dann die Spielverhältnisse: Bohnen nahm mit dem Rücken zum Tor ein halbhohes Zuspiel mit der Brust an, drehte sich und zimmerte den Ball in den Giebel zum 1:0. In der 22. Minute war es Silvio Cancian, der aus rund 30 Metern ebenfalls in den Winkel traf – das 2:0. Ein mäßiger Start für Wickrathhahn.