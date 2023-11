Hektischer Auswärtssieg Lürrip dreht mit Standards Partie gegen Polizei SV

Den Schlüsselmoment der Partie sah Kuralay in der 58. Minute: Ein Diagonalball flog in den Strafraum des PSV, ein Innenverteidiger wollte den Ball per Brust zum Torhüter abtropfen lassen, doch der Ball versprang – und Lürrips Nikola Kalchev staubte zum 2:2 ab. Im Anschluss spielte Lürrip seine Klasse aus und zog das Spielgeschehen mehr und mehr an sich. „Die Mannschaft hat dann super reagiert und weiter Druck aufgebaut“, so Cancian. Zwar wies Kuralay seine Spieler im Vorfeld auf die Standards des Gegners hin, trotzdem fanden zwei Ecken in der Schlussphase den Weg ins Netz – zweimal war Sebastian Brahtz der Torschütze (72. und 82. Minute), womit er drei Tore zum Sieg beisteuerte.