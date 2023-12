Auswärtssieg im Aufstiegskampf Elfmeter, Platzverweis und Freistoßtor – Lürrip ringt den RSV nieder

Dem RSV bot sich bereits nach wenigen Minuten die erste Doppelchance durch Marvin Müller und Elisee Kouadio, die jedoch keinen Torerfolg brachte. Die Führung wiederum fiel auf der 11. Minuten auf der Gegenseite – vorausgegangen war ein Foulspiel an Sebastian Brahtz im RSV-Strafraum. Den folgenden Elfmeter verwandelte Michael Bohnen zum 1:0. Bereits der zwölfte Saisontreffer für den 24-Jährigen. In der 21. Minute erhöhte Philip Welzer bereits auf 2:0, per sehenswertem Distanzschuss. „Nach einem Einwurf habe ich mir den Ball vorgelegt, wurde nicht angegriffen, und habe den Ball aufs Tor gebracht. Im letzten Moment veränderte der Ball die Flugkurve und ging ins lange Eck“, so der Torschütze.