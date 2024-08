Trainerprognosen Kreisliga A Lürrip als Favorit? Neuwerk II als Überraschung?

In der Vorsaison dominierten die SpVg Odenkirchen und der SV Lürrip die A-Liga – allerdings ging nur der Meister in die Bezirksliga hoch, in diesem Fall Odenkirchen. So blieb Lürrip trotz 82 Punkten in 30 Spielen nur der zweite Platz – und muss ein weiteres Jahr in der A-Liga antreten. Für die neue Saison nennen 15 der 16 teilnehmenden Trainer Lürrip nun als Meisterfavoriten.