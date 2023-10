Nichtantritt des Gegners Ligaprimus Odenkirchen siegt kampflos, Verfolger Lürrip nur Remis

Tabellenführer Odenkirchen bekam dieses Mal kampflos drei Zähler für das Punktekonto zugeschrieben. Gegner DJK Giesenkirchen trat am Samstagabend aufgrund fehlender Spieler nicht zum Gastspiel an, entsprechend ging das Spiel mit einer 2:0-Wertung für Odenkirchen in die Wertung. Das Team von Simon Sommer steht damit weiterhin ohne Punktverlust mit neun Siegen aus neun Spielen an der Spitze der A-Liga – und hat seinen Vorsprung auf die Konkurrenz sogar ausbauen können.