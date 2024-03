Giesenkirchen gegen Kleinenbroich Wer kann im Krisenduell den Bock umstoßen?

Bei Teutonia ist die Offensive ebenso mäßig unterwegs. Ali Shaarawi war bisher mit sechs Treffern der treffsicherste Spieler, verließ den Verein aber in Richtung Brand. Youssef Hamdani ist zwar Stürmer, kam aber erst in neun Spielen (immer eingewechselt) zum Einsatz, traf allerdings schon fünfmal. „Hamdani ist ein Spieler, der nach seiner Einwechselung sofort da ist. Leider haben wir keinen echten Knipser, wir müssen deshalb über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen“, sagt Teutonias Co-Trainer Lukas Strohbrücker. Steffen Schilke (vier Tore) komplettiert das Trio, das sich für mehr als die Hälfte der bisher erzielten 27 Tore verantwortlich zeigte. 58 Gegentore sind indes einfach zu viel. Damit stellt Teutonia zusammen mit Holt die zweitschlechteste Defensive der Kreisliga A hinter Odenkirchen II (63 Gegentore). Trotzdem bleiben die Verantwortlichen optimistisch. „Gewinnen wir das Sechs-Punkte-Spiel, wären wir fast wieder in Schlagdistanz. Wir müssen halt nur drei Teams hinter uns lassen“, so Strohbrücker abschließend.