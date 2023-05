Neustart nach A-Liga-Rückzug Concordia Viersen stellt neuen Trainer ab Sommer vor

„Ich bin seit zwei Monaten in dem Prozess involviert und konnte diesen mitgestalten, was den Charakter der Mannschaft angeht. Ich konnte die Spieler beobachten, die mir zuvor nicht so bekannt waren. Das macht es nachher in der Arbeit, gerade am Start, etwas einfacher“, so Hammann. Er fügt an: „Die Wertschätzung wird einem hier direkt entgegen gebracht. Es wird alles auf mehrere Schultern verteilt und als Team entschieden. Das passt und ist angenehm.“