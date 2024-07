Saisonbilanz DJK Hehn Die Rückrunde hinterlässt ein ungutes Gefühl

In der Rückrunde lässt sich bei Hehn nur sehr wenig finden. Kaum etwas hat richtig funktioniert. Aus der Hinrunde hebt Müller das Umschaltspiel hervor: „Das Spiel gegen den Ball lief wirklich gut. Wir haben uns außerdem das nötige Spielglück erarbeitet und wir haben eine tolle Spieleröffnung gehabt.“ Letzteres habe auch in der Rückrunde noch funktioniert, doch sei die Mannschaft nicht mehr in gefährliche Positionen gekommen, so Müller.