Fortuna Mönchengladbach steckt tief im Abstiegskampf Zu unerfahren für den Ligaerhalt?

Zum Auftakt gelang der Fortuna ein 3:0-Erfolg gegen Aufsteiger Concordia Viersen – einer von letztendlich nur zwei Saisonsiegen. Nach zwei Pleiten gab es ein achtbares 2:2 gegen die Sportfreunde Neersbroich – doch dann folgten zehn Niederlagen am Stück, die Fortunas Platz am Ender Tabelle zementierten. Allerdings geriet die Mannschaft nur beim 0:8 gegen den Rheydter SV deutlich unter die Räder, die weiteren Pleiten hielten sich im Rahmen. Punkte gab es trotzdem nicht. Das änderte sich erst zum Ende der Rückrunde beim 3:3 gegen Schelsen, im Anschluss feierte Fortuna beim Rückspiel gegen Concordia den zweiten Saisonsieg (5:2) – allerdings sind die beiden Siege gegen Concordia inzwischen ohne Wert, da sie nach dem Rückzug des Teams annulliert werden. Daher stehen gerade einmal zwei Punkte auf dem Zählerkonto. Mit einer 1:3-Niederlage gegen den Polizei SV ging es in die Winterpause. Zumindest im Kreispokal lief es erfolgreicher, wo das Aus erst in der dritten Runde gegen den ASV Süchteln kam.