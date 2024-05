Trainer Dario Cancian und Simon Sommer im Gespräch „Bitter, dass einer am Ende nicht aufsteigt“

Zwei Teams, die im Prinzip alles in dieser Saison gewonnen haben – aber nur ein Team davon kann aufsteigen: So lautet die Ausgangslage für die SpVg Odenkirchen und den SV Lürrip vor dem direkten Duell am Samstag. Aktuell liegt Odenkirchen mit zwei Punkten vorne. Vor dem Topspiel nahmen sich beide Trainer Zeit für ein gemeinsames Interview.