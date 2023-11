Spitzenspiel in der A-Liga Lürrip gelingt der Coup gegen dezimierte Odenkirchener

Odenkirchen kam nach der Pause dafür stärker zurück. “Wir haben Moral bewiesen und haben noch mal alles reingehauen“, sagte Simon Sommer. Direkt in der 47. Minute hatte Philipp Bäger per Elfmeter die Chance zum Ausgleich, nachdem ein Mitspieler durch gegnerische Grätsche im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Nicht der klarste aller Elfmeter, aber der Odenkirchener scheiterte ohnehin an Lürrip-Torwart Marc Rüttgers. Nicht der Abend des Mittelfeld-Routiniers Bäger, der eigentlich eine starke Saison spielt. „Da hätten wir schon höher führen müssen“, kritisierte Lürrip-Trainer Cancian. Eine Großchance der Spielvereinigung in den letzten Minuten vereitelte erneut Rüttgers. „Ein Unentschieden wäre vielleicht verdient gewesen“, beklagte Trainer Sommer, räumte aber ein, dass der Sieg für Lürrip im Wesentlichen in Ordnung ginge. Diese brachten den Vorsprung über die Zeit.