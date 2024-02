Hinrundenbilanz Grün-Weiß Holt Die Ligazugehörigkeit ist ein Geschenk

Dass es überhaupt noch in der höchsten Kreisliga spielt, hat Holt dem Rückzug von Viktoria Rheydt zu verdanken. Die Pongser waren im Kreispokal auch der erste Gegner in der diesjährigen Saison. Mit einem 5:0-Erfolg über Viktoria wurde den Rheydtern noch nachträglich gedankt. Die Meisterschaft begann dagegen wenig schmeichelhaft. Gegen den Polizei SV wurde gleich am Grünen Tisch verloren, danach setzte es mit 0:13 eine heftige Packung vom Ligaprimus Odenkirchen. Hoffnungsschimmer war trotzdem das knappe 2:3-Pokalaus gegen den Landesligisten Süchteln. Sieben Punkte aus den folgenden drei Spielen holte das Team von Marco Sommer bevor es gegen Wickrathhahn mit 1:4 die nächste Niederlage gab. Neersbroich konnte daraufhin mit 5:3 bezwungen werden. Auswärts hatten die Holter so ihre Probleme wie die Niederlagen in Lürrip (1:4) und vor allem bei den direkten Konkurrenten Odenkirchen II (3:4), Venn (0:2) und Kleinenbroich (2:4) unterstreichen. Zu Hause dagegen zeigten sie ein anderes Gesicht: Schelsen (5:2) und ASV II (3:0) wurden dafür recht deutlich besiegt. Mit zwei Unentschieden gegen Hehn und dem 1. FC Viersen II endete die Hinrunde. Mit Niederlagen zum Rückrundenauftakt gegen den PSV (2:3) und Odenkirchen (0:2-Wertung am grünen Tisch) endete wiederum das Kalenderjahr 2023.