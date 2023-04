Remis im Kellerduell gegen Hehn Keine Mannschaft, aber ein Punkt für GW Holt

Am Ende gelang Grün-Weiss Holt im Kellerduell gegen Hehn ein achtbarer Punktgewinn beim 1:1-Remis – und das in Unterzahl. Allerdings geriet das beinahe schon zur Nebensache bei den abstiegsbedrohten Holtern. Denn im Vorfeld überschlugen sich die Ereignisse im Verein – womöglich mit weitreichenden Folgen. So zogen es einige Spieler der ersten Mannschaft vor, nicht mehr im Trikot des Vereins zu spielen. Nach Gesprächen erklärte sich die zweite Mannschaft bereit, in die Bresche zu springen und fortan als erste Mannschaft die Mission Klassenerhalt zu bewerkstelligen. Dabei hat die Reserve selbst noch theoretisch gute Chancen, den Aufstieg in die Kreisliga A zu schaffen. Diesen Part soll nun die Dritte übernehmen, die somit in der Vereinshierarchie an Nummer zwei aufrückt.