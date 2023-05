Schlusslicht gewinnt deutlich Hoffnung der Fortuna lebt nach Kantersieg in Hehn weiter

Gleich mit dem Anpfiff zeigten die Gäste, wer das Spiel gewinnen wollte. Bereits nach vier Minuten stand Hehn-Torhüter Marcel Meisen das erste Mal im Blickpunkt, als er einen Schuss gerade noch per Fußabwehr klärte. In der zwölften Spielminute verpasste Noah Boecker eine scharfe Hereingabe knapp. Zwei Minuten später schloss Philipp Saße einen Konter der in rot gekleideten Fo­rtunen fast mit der Führung ab, scheiterte jedoch an Meisen.