Pleite gegen Giesenkirchen Für Hehn wiederholt sich der Negativlauf aus dem Vorjahr

Alle Jahre wieder grüßt das Murmeltier. In Anlehnung an den Titel des Filmklassikers aus den 1980er-Jahren scheint derzeit die Stimmung bei Hehns Trainer Torsten Müller zu sein. Denn wie bereits in der Vorsaison befindet sich seine Mannschaft plötzlich in einem schwer erklärbaren Einbruch – eine neuerliche Negativserie droht. Am Freitagabend verlor Müllers Team gegen das abstiegsbedrohte Giesenkirchen zu Hause mit 0:2. Es fehlte Hehn vor allem an Selbstbewusstsein vor dem Tor. Es war die fünfte Niederlage in Serie. So durfte sich Giesenkirchen über einen wichtigen Dreier im Tabellenkeller freuen.