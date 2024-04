Sieg gegen Rheindahlen Hehn beendet seine lange Sieglosserie

Bei der Partie zwischen Hehn und dem SC Rheindahlen verbindet beide Mannschaften nicht nur die geografische Nähe, sie sind auch Tabellennachbarn. Und beide haben nach einer guten Hinrunde 2023 in diesem Kalenderjahr noch keine Bäume ausreißen können. Rheindahlen hat vier Zähler aus fünf Partien geholt – wobei das abgebrochene Spiel gegen Odenkirchen II noch nicht gewertet ist. Hehn hatte zuletzt gar sechs Spiele in Serie verloren. Trainer Torsten Müller konnte sich in seiner langen Amtszeit an keine vergleichbare Negativserie erinnern – und immerhin ist er seit über 20 Jahren Trainer in Hehn. Doch am Freitag konnten Müller und Hehn wieder jubeln: Am Ende stand ein 2:1-Erfolg.