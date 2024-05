Bilanz kurz vor Saisonende Welche Trainerwechsel haben sich ausgezahlt – welche nicht?

Rheydter SV Den ersten Trainerwechsel der Saison gab es beim Traditionsklub Rheydter SV. Nach nur drei Siegen aus zehn Spielen und insgesamt zehn Zählern gab Michael von Amelen dort im Oktober sein Amt auf. Damals lag der RSV knapp vor der Abstiegszone. Sein Nachfolger war mit Arian Gerguri schnell gefunden – und der Start mit sieben Punkten aus vier Partien vielversprechend. Fortan gab es zwar auch immer wieder Niederlagen, doch in Summe arbeitete sich die Mannschaft in kleinen Schritten weg von der Abstiegszone. Insbesondere die Defensive stabilisierte sich unter Gerguri: In bislang 13 Rückrundenspiele kassierte der RSV nur 19 Gegentreffer – der drittbeste Wert der Liga nach Odenkirchen (sieben Gegentore) und Lürrip (vier). Mit 18 Punkten in der Rückrunde und dem 3:1-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Rheindahlen sicherte sich Rheydt vorzeitig den Klassenverbleib. Dieser Trainerwechsel hat sich ausgezahlt.