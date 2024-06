Fußball-Kreisliga A Lürrip schickt Giesenkirchen in die Kreisliga B

Für DJK-Trainer Tayfun Er war hinterher klar, man habe den Klassenerhalt nicht in Lürrip verspielt, stattdessen „war der Abstieg schon nach den Niederlagen gegen Neersbroich und Wickrathhahn besiegelt“, sagte er. Hier habe man nach Führungen verloren. „Das Spiel haben wir dann heute am Ende mangels Kondition abgegeben. Lürrip hätte es auch verdient aufzusteigen“, lobte er. Er will in der B-Liga einen Neuanfang in Giesenkirchen starten.