Hinrundenbilanz DJK Giesenkirchen Tief im Schlamassel

Abstiegskampf ist für Giesenkirchen nichts Neues. Allerdings muss man dieses nun im dritten Jahr in Folge in einer unteren Spielklasse annehmen, da man bislang stets den Klassenverbleib verpasste. Und so steht die Mannschaft nun vor dem Absturz in die B-Liga. Es wäre der dritte Abstieg in Serie. Die Ausgangslage ist schwierig.