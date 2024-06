Saisonfazit TSV Kaldenkirchen Eine Spielzeit, in der mehr drin war

Fußball-Kreisliga A · In der Rückserie legte der TSV Kaldenkirchen zu Beginn eine strake Serie hin. Doch Ausfälle und defensive Schwächen stehen dem Team im Weg. In der neuen Saison will man auf einen größeren Kader setzen.

09.06.2024 , 12:00 Uhr

Andre Küppers, Trainer beim TSV Kaldenkirchen, musste aufgrund von Ausfällen sogar selbst als Feldspieler ran. Foto: Heiko van der Velden

Von Niklas Bien