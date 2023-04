Kellerteam ist die Mannschaft der Stunde Fortuna arbeitet am Wunder Klassenerhalt, Torspektakel in Odenkirchen

Ebenfalls außerordentlich torreich ging es zwischen der SpVgg Odenkirchen und den Sportfreunden Neersbroich zu: Elf Treffer fielen in dieser Partie, am Ende stand ein wildes 7:4 für Odenkirchen. Tiago Simoes Correia eröffnete in der 12. Minute zum 1:0 für Odenkirchen, Treffer von Heiko Bodewein (26.) und Felix Koch (30.) drehten die Partie jedoch auf 2:1 für Neersbroich. Nach der Pause brachten zwei Treffer von Jason Krüer Odenkirchen wieder in Führung (50. und 56.), Lars Gelsdorf (58.) und Sonor Karaman (64.) bauten auf 5:2 aus, ehe ein Doppelpack von Marvin El-Awir (67. und 78.) zum 4:5 der Partie wieder Spannung gab. In den Schlussminuten trafen Marcel Schulz (90.) und Felix Zimmermann (90.+3) für Odenkirchen zum 7:4-Endstand. In der Tabelle hält die Mannschaft von Trainer Simon Sommer damit Anschluss an die Aufstiegsplätze.