Abschied im Sommer Warum beim SC Rheindahlen das Trainerduo aufhört

Im Jahr 2020 übernahmen Eyüp Tasyapan und Norbert Hübner die erste Mannschaft beim SC Rheindahlen. Im Sommer endet nun ihre Zeit auf der Trainerbank des A-Ligisten, freiwillig. Das teilte Tasyapan am Freitag unserer Redaktion mit. Am Abend verkündeten beide ihren bevorstehenden Abschied dann auf der Jahreshauptversammlung des Vereins. Insbesondere bei Tasyapan stand der Entschluss schon länger fest. „Ich habe bereits am Ende der vergangenen Saison den Vorstand informiert, sollte es aber zunächst für mich behalten, damit keine Unruhe in die Mannschaft kommt“, so Tasyapan. Daraufhin entschied sich auch Hübner, das Traineramt niederzulegen.