Remis zwischen Hardt und Schelsen : Eine Punkteteilung, die beide Trainer ärgert

Fußball-Kreisliga A Der SC Hardt und der SV Schelsen liefern sich ein turbulentes 4:4-Remis. Beide Teams scheinen kurzzeitig auf der Siegerstraße. Entsprechend mäßig begeistert sind beide Trainer vom Endergebnis.

Die erste große Chance bot sich Schelsen mit einem Lattentreffer in der 9. Minute. Aber auch Hardt zeigte sich in der Anfangsphase, Mehmet Yurtdasseven konnte fast ungehindert von der Mittellinie bis in den Schelsener Strafraum eindringen – sein Schuss ging aber weit über das Gehäuse. Das erste Tor erzielte dann Schelsen: Ali Alsaleh traf aus der Distanz zur 1:0-Führung (15. Minute). In der 20. Minute erhöhte Ionel Taranu auf 2:0 für Schelsen. Sein Treffer war ein Zufallstor, denn eigentlich wollte er den Ball in den Strafraum schlagen, wie er in der Pause eingestand – doch dann flog der Ball ins Netz. Marvin Polle erhöhte nach Freistoß auf 3:0 (25.). Es sah zu jener Phase nach einer weiteren deutlichen Niederlage für Hardt aus. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff gelang auch Hardt ein Treffer – unter kräftiger mithilfe von Schelsens Torhüter Tim Noever, der den Schuss von Yurtdasseven durch die Hände gleiten ließ (45.).