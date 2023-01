Hinrundenfazit Sportfreunde Neersbroich Im oberen Drittel der A-Liga festgesetzt

Die Vorbereitung startete am 10. Januar mit der Wiederaufnahme des Trainings. Der Fokus liegt laut Glogau in erster Linie auf dem Wiedererlangen der Fitness. Das erste Testspiel der Sportfreunde steigt am 22. Januar gegen den SV. St. Tönis II . Darauf folgen zwei Spiele gegen die Bezirksligisten SC Schiefbahn am 26. Januar und TuRa Brüggen am 29. Januar. Danach geht es weiter mit Teutonia Kleinbroich am 2. und dem FC Blau-Weiß Wickrathhahn am 5. Februar. Das letzte Spiel der Vorbereitung bestreitet Neersbroich am 12. Februar gegen den TuS Wickrath. Im ersten Spiel der Rückrunde trifft die Mannschaft am 26. Februar auf GW Holt.