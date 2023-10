Platz drei in der A-Liga Die Gründe für Rhenania Hinsbecks Höhenflug

„Unter dem Strich waren wir an dem Tag die bessere Mannschaft und haben zu Recht gewonnen“, betont Vieten. Mit dem SC St. Tönis II und dem CSV Marathon Krefeld sieht der Trainer allerdings zwei enteilte Mannschaften in der Liga – der Abstand zu Spitzenreiter St. Tönis II beträgt sechs Punkte. „Alles, was im breiten Mittelfeld passiert, schauen wir uns an – und dann ist gut“, so Vieten. Der nächste Gegner ist am Sonntag Krefeld-Fischeln II.