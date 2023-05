Trotz Niederlage im Topspiel Der Traum vom Aufstieg ist in Kaldenkirchen weiter intakt

Kaldenkirchen hat es nach einem starken Start geschafft, die gesamte Saison oben dabei zu sein. Da ist es nur logisch, dass der TSV aufsteigen will – zur Pflicht wird der Gang in die Bezirksliga aber nicht. „Der perfekte Saisonstart hat uns getragen. Unter dem Strich haben wir aber gesagt, dass wir die beiden Mannschaften ärgern wollen. Wenn es am Ende reicht, dann ist das so. Wenn nicht, geht das Leben auch weiter“, sagt Küppers, der seiner Mannschaft durchaus zutrauen würde, in der Bezirksliga zu bestehen: „Es ist schwierig. Es würde vom Saisonstart leben, der einen tragen kann. Ich glaube, dass wir zumindest kein Kanonenfutter wären.“